Pesce non tracciato, controlli e sequestri al mercato di Fondi

Con l’inizio del nuovo anno è proseguita l’attività di controllo della Capitaneria di porto di Gaeta per il contrasto alla pesca marittima praticata con metodi illegali e di vigilanza sulla filiera della commercializzazione dei prodotti ittici, presso mercati e punti di vendita, a tutela della risorsa e del consumatore.

Nella giornata di domenica 8 gennaio, le donne e gli uomini della Guardia Costiera di Gaeta hanno focalizzato l’attenzione sulle attività di vendita ambulante presso il mercato di Fondi. L’attività di controllo è stata esperita a pochi giorni dalla chiusura dell’operazione nazionale di vigilanza e controllo denominata “Senza traccia”, promossa dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto in concomitanza delle festività natalizie e che, sotto il coordinamento regionale del Centro di Controllo Area Pesca della Direzione marittima di Civitavecchia, ha fatto registrare, nelle sole provincie di Latina e Frosinone, oltre 150 controlli presso i punti di sbarco e di vendita, con il sequestro di oltre tre quintali di prodotto ittico irregolarmente detenuto e commercializzato,.





Tramite l’impiego simultaneo di due nuclei ispettivi, presso il mercato di Fondi è stato possibile sottoporre a controllo tutti gli operatori ittici già nelle prime ore della mattina, al fine di riscontrare prima dell’inizio della commercializzazione al dettaglio la tracciabilità del prodotto in vendita, la sua origine e la presenza della corretta etichettatura che fornisca al consumatore le informazioni previste su provenienza e metodo di produzione degli esemplari esposti alla vendita.

All’esito del controllo, sono state riscontrate alcune irregolarità riconducibili alla mancanza della documentazione prevista dalla legge per attestare la provenienza del prodotto ittico e, quindi, la sua riconducibilità alla filiera regolata e controllata. Nello specifico il personale ispettivo ha contestato ai predetti operatori illeciti di natura amministrativa, con l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie per un ammontare corrispettivo di tremila euro e, soprattutto, con il sequestro amministrativo di circa un quintale di prodotti ittici, che, riscontrato privo delle informazioni necessarie a garanzia della qualità e della provenienza del prodotto, presentava potenziali rischi per il consumatore.

“L’azione di contrasto verso tali condotte costituisce uno dei target istituzionali della Guardia Costiera – ricordano gli operanti – in quanto è volta alla repressione di pratiche commerciali che mettono a rischio più interessi pubblici, quali il corretto, regolato e sostenibile sfruttamento delle risorse ittiche, la tutela del consumatore finale, il suo diritto ad una corretta e completa informazione sul prodotto che va ad acquistare e, non ultima, la salvaguardia dell’attività degli stessi operatori professionali della pesca che rispettano le norme, europee e nazionali, di settore sulla tracciabilità, etichettatura e rintracciabilità in tutte le fasi della filiera”.