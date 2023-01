Malviventi in azione nella notte a Gaeta ai danni di due attività commerciali. I ladri hanno prima tentato di forzare l’ingresso nella pasticceria da Carmine in via lungomare Caboto, ma l’attivazione dell’allarme li ha messi in fuga e fatto intervenire il personale dell’Italpol.

Lasciata la pasticceria i malviventi hanno poi sfondato la vetrina del caffè Cavour in centro portando via monete e bottiglie pregiate di vino e champagne. Le telecamere dei due locali hanno ripreso tutto ma non è ben chiaro se i ladri siano stati ripresi o meno in volto. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.