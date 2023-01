Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri i Carabinieri di Aprilia, hanno fatto scattare due arresti.

Questi, di nazionalità indiana, sono stati trovati in possesso di 75,30 grammi di sostanza stupefacente del tipo bulbo di papavero da oppio essiccato, in parte già polverizzata per la successiva vendita al dettaglio.