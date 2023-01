Elezioni regionali, ancora chiacchierato Stefanelli “chiamato” da Renzi

Il nome del sindaco di Minturno e presidente della provincia di Latina rimane di attualità nel dibattito delle candidature alla Pisana.

Gerardo Stefanelli, infatti, nonostante nelle scorse settimane avesse a più riprese spiegato il perché della sua non candidatura in regione nonostante le tante richieste che gli sarebbero state mosse dal suo partito e non solo, continua ad essere un nome molto chiacchierato. Negli ultimi giorni, in particolar modo, ad infiammare il dibattito sulla possibilità di una sua discesa in campo, ci sarebbe stata addirittura una telefonata illustre.





Il leader di partito Italia Viva di cui Stefanelli fa parte, nonché ex premier Matteo Renzi avrebbe chiamato proprio il primo cittadino del sud pontino per chiedergli di guidare la lista del Terzo Polo. Il diretto interessato, come rivelano le indiscrezioni giornalistiche di “Latina Oggi”, non avrebbe affatto smentito l’accaduto, spiegando di avere intenzione di riunire i suoi per fare le dovute considerazioni.