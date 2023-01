Tutto pronto per la 21esima edizione della “Motobefana della Solidarietà”

Torna il tradizionale appuntamento con la “Motobefana della Solidarietà”, promossa dall’Associazione di promozione sociale “I Patitori” con il patrocinio morale del Comune di Latina e di quello di Maenza. La manifestazione, giunta alla 21esima edizione e mai interrotta, quest’anno farà tappa nel comune di Maenza per sostenere i giovani ospiti della casa famiglia Serena.

“Un appuntamento fortemente voluto dal sindaco del paese, Claudio Sperduti”, sottolinea il presidente dell’associazione organizzatrice, Fabio Porzi. “Una vera e propria giornata di festa dedicata ai bambini in cui la befana arriverà in moto, con l’immancabile piatto con polenta e salsicce dei Polentari di Doganella”.





L’associazione “I Patitori” è costituita da motociclisti di tutta Italia e ha iniziato la sua missione nel 2003, dedicando la sua attenzione ai bimbi terremotati di Ururi, paesino vicino a San Giuliano, tristemente noto per le conseguenze del crollo dell’istituto comprensivo. Da allora l’associazione, ogni anno, organizza per il 6 gennaio la “Motobefana della solidarietà” individuando di volta in volta diverse strutture sociali nelle quali portare tutto ciò che serve (dai mobili ai materassi agli elettrodomestici, tutto rigorosamente nuovo). In tale occasione ogni bimbo esprime il suo desiderio, con doni a cui poi provvede direttamente la polizia Locale di Latina.

“La festa prevede il tradizionale pranzo insieme, compito che spetta agli amici del gruppo Polentari di Doganella di Ninfa, specializzati nel piatto polenta e salsiccia e altri prodotti tipici locali. I Polentari sono volontari figli dei coloni che furono trapiantati nell’Agro Pontino redento nel 1932. Provenienti gran parte dal Veneto svolgono, ininterrottamente dal 1954, la Sagra della polenta in occasione della festa di S. Antonio a Doganella. Dal 2008 hanno scelto di collaborare volontariamente e gratuitamente alla Motobefana”.

Per Info e per aiutare in modo diretto la Casa Famiglia e i suoi piccoli ospiti: motopatitori@libero.it e 338.2323000. Appuntamento il 6 gennaio in Piazza della Libertà a Latina alle 10,00. Ingresso libero, prenotazione consigliata.