Progetto Street Art, finanziamento regionale per il Comune di Latina

“Inauguriamo il nuovo anno con una notizia bellissima per la città: il Comune di Latina ha ottenuto il finanziamento regionale per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della Street art. La nostra città verrà arricchita da nuove opere murarie grazie al lavoro di artiste e artisti che potranno esprimere il loro talento per creare un vero e proprio museo a cielo aperto”. Con queste parole Valeria Campagna commenta il finanziamento ottenuto dal Comune di Latina grazie al progetto NIU (Nuove Identità Urbane) per lo sviluppo e la valorizzazione del tessuto urbano e sociale attraverso la Street Art presentato per partecipare all’avviso pubblico “Lazio street art 2022”.

Il progetto, ideato e consegnato all’Assessorato alla Cultura dal curatore Giacomo Marinaro, è stato sposato e recepito dall’amministrazione Comunale in seguito anche all’accoglimento della mozione consiliare presentata dalla Consigliera Comunale Valeria Campagna – e approvata nell’aprile 2022 – proprio per impegnare il Comune a partecipare all’avviso pubblico. Un indirizzo politico andato a buon fine.

Ancora Campagna: “La mission del progetto NIU è contribuire a valorizzare il territorio, ed il tessuto urbano e sociale, tramite la cultura dell’arte urbana. Street art, infatti, vuol dire mettere cultura, arte e bellezza a servizio di una città, costruire percorsi artistici finalizzati al recupero di situazioni di degrado e dare impulso alla rigenerazione urbana. Ringrazio sentitamente, oltre l’amministrazione Coletta e l’assessorato alla Cultura, gli ideatori del progetto. In particolare, Giacomo Marinaro con il quale abbiamo immediatamente lavorato in sinergia affinché anche a Latina si creassero le condizioni per lo sviluppo della street art”.

“Questo progetto – aggiunge – dà impulso sia alle politiche per il decoro che a quelle culturali: quando l’arte di strada si mette a disposizione della comunità, infatti, si attivano percorsi per rigenerare in chiave culturale e sociale i luoghi ed i beni di una città. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di alcune opere murarie (da realizzare su pareti di grandi dimensioni) in via Magenta: nell’area fra lo studentato universitario e il quartiere Nicolosi. Non vedo l’ora – conclude – di poter ammirare le opere che sorgeranno per le strade della nostra città”.