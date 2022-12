5 Consigli per rinnovare la tua cucina

L’attenzione che si rivolge alla casa è sempre maggiore, la ricerca di comodità e funzionalità senza rinunciare allo stile sono alla base di tutte le trasformazioni a cui sottoponiamo i diversi ambienti della nostra casa.

La stanza da sempre più vissuta rimane la cucina, cuore pulsante in cui ci si incontra al mattino e in cui si vivono i momenti di maggiore convivialità. Con l’avvento dell’open space questa rappresenta un elemento essenziale, quale principale intorno a cui si evolve tutto lo stile dell’appartamento, rispecchiando la personalità di chi la vive.





I 5 consigli indispensabili per non commettere errori

Ecco allora ciò che non devi assolutamente sottovalutare per rinnovare la stanza preferita della casa, combinando estetica e funzionalità.

1. Individua lo stile che rispecchia la tua personalità

Prima di iniziare a progettare qualsiasi trasformazione ti consigliamo di scegliere uno stile a cui ispirarti e, per questo, possono essere di aiuto aziende del settore che offrono soluzioni di rubinetteria online a cui potersi ispirare per non commettere errori.

Nel frattempo ti mostriamo quelli che sono gli stili più richiesti per le cucine:

Stile eclettico, un mix di pattern e materiali

Stile moderno, l’hi-tech predomina

Stile tradizionale, per gli amanti delle cucine accoglienti in legno e pietra

Stile minimalista, in cui tutto è essenziale e funzionale

Stile Shabby-chic, con forme decò regate alla tradizione della Provenza

Stile Industrial Vintage, dà spazio alla creatività, al riciclo e allo stile vintage.

Nonostante il desiderio di rivoluzionare la cucina possa prevalere su qualsiasi altro giudizio ricorda di considerare sempre il resto della casa qualora non fossi intenzionato a rivoluzionare ogni ambiente, perché mantenere la stessa linea è fondamentale. Qualora invece volessi dare nuova immagine all’intero appartamento, partire dalla cucina è l’ideale!

2. Rinnovare o sostituire solo alcuni elementi di arredo

Spesso la cucina è l’ambiente più frequentato dell’intera casa e, a lungo andare, può necessitare di un rinnovamento ma come valutare se rinnovare tutto o sostituire solo alcuni elementi specifici? La risposta a questo quesito che potrebbe metterti in difficoltà sta nella valutazione di semplici fattori:

la funzionalità dei componenti della cucina

il grado di usura della rubinetteria o dell’arredamento principale

l’ottimizzazione degli spazi

la disponibilità economica, fattore indubbiamente essenziale per qualsiasi tipo di intervento di restyling.

3. Valuta l’importanza del colore

Spesso l’esigenza di apportare modifiche alla nostra casa è riconducibile ad un cambiamento nella nostra vita ma, quanto può incidere economicamente? Valuta allora la possibilità di rivoluzionare tutto con semplici mosse non troppo dispendiose. La trasformazione può avvenire anche partendo dal colore, invece di cambiare cucina cambia il colore della cucina, al più inserendo dei nuovi elementi di rubinetteria coordinati o che siano di rottura dando carattere al tuo ambiente del cuore.

E ti diremo di più, se l’idea di cambiare i mobili sta iniziando a bazzicare nella tua mente prendi in considerazione le vernici per mobili, un attacco d’arte e con semplici pennellate potresti rivoluzionare l’intero arredamento della cucina.

Ecco alcuni colori a cui ispirarti:

Il bianco: non passa mai di moda, è sinonimo di purezza e luminosità. È la scelta vincente per una cucina luminosa

Il verde: green e sostenibile è la cucina più di tendenza. Se vivi all’insegna della sostenibilità non puoi non considerare questa opzione

Il rosso: per una cucina moderna ma attenzione al punto di rosso e alla quantità di rosso

Il blu: per una cucina in stile metropolitano e dal tocco vintage.

4. Riscopri gli spazi della tua cucina

Prima di passare al restyling della cucina valuta gli spazi presenti e quelli che è possibile creare grazie a soluzioni come scaffali da parete o mensole sospese, solitamente posizionate al di sopra del piano cottura o del lavello. Se posizionate in un angolo strategico della cucina possono essere la base perfetta per esporre elementi di design o su cui sistemare delle piante, per dare un tocco green anche alla cucina. Questa soluzione può rendere l’ambiente più arioso e accogliente, l’unico accorgimento è legato alla scelta del materiale, occhio al resto del locale.

5. Considera le piastrelle come una risorsa

Sebbene quando si parla di piastrelle e mattonelle il pensiero vada alla classica “cucina della nonna” anni ‘50, rinnovare la cucina modificando i rivestimenti è una soluzione che si è riaffermata nel settore dell’interior design. Numerose varianti estetiche per soddisfare ogni gusto: formati, finiture, texture e colori possono dare carattere alla tua cucina in base alla tua personalità. Il trend più in voga è il gres porcellanato, presente sul mercato in più varianti consentendo ad ognuno di dare spazio alle proprie idee.

Ora che sei a conoscenza delle 5 valutazioni da fare prima di partire con il rinnovamento della tua cucina, metti in ordine le idee e scopri le ispirazioni delle aziende leader nel settore.