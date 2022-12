Virginio vince lo Zecchino d’Oro: è sua la canzone “Il panda con le ali”

Il cantautore di Fondi Virginio Simonelli, in arte Virginio, nei giorni scorsi ha ottenuto un altro gran bel riconoscimento, vincendo lo Zecchino d’Oro del 2022.

La canzone “Il Panda con le Ali”, infatti, che ha vinto la 65esima edizione della kermesse dedicata ai più piccoli. Il brano cantato dalla piccola di 7 anni Mariapaola Chiummo è stato scritto proprio da Virginio e da Daniele Coro.





Grande legame ormai per Fondi e lo Zecchino d’Oro che solo l’anno scorso aveva fatto il tifo per la piccola Irene, in finale con il brano molto orecchiabile del “Reggaetonno”.

LA CANZONE