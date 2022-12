Guida alla scelta delle cuffie, tutto ciò che c’è da sapere

Il mondo della tecnologia pullula di proposte interessanti con le quali poter arricchire il proprio inventario. Tra dispositivi necessari e accessori immancabili, dunque, si fanno spazio degli strumenti che, se per alcuni presentano un’utilità saltuaria o prettamente ricreativa, per altri si presentano come parte integrante del loro inventario lavorativo o, in ogni caso, come alcuni tra i device più importanti con cui interagiscono quotidianamente.

Tra questi, non possiamo non citare le cuffie, dispositivi decisamente peculiari, il cui acquisto non deve essere assolutamente sottovalutato, per tutta una serie di motivi particolarmente validi. Gli appassionati del mondo audio, del resto, non vogliono perdere nemmeno un dettaglio dei contenuti che ascoltano, così come gli addetti ai lavori, mentre gli user occasionali necessitano di sistemi utili soltanto alle funzioni di base, magari con un’estetica accattivante ed una buona durabilità.





Insomma, a ognuno il suo e, questo, il mercato di riferimento lo sa benissimo, mettendo a disposizione prodotti di varia natura, adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche. Come avrete potuto modo di evincere dalle premesse, però, il mondo delle cuffie si rivela tanto variegato da disorientare anche un audiofilo di primo pelo, spingendolo a ricercare tra le safe choices o seguendo il parere degli esperti. Nelle prossime righe, vogliamo fornirvi qualche dritta riguardante l’acquisto delle migliori cuffie per le proprie esigenze, citandovi anche alcuni dei marchi e modelli più gettonati.

Scegliere le cuffie più adatte: cosa tenere in considerazione

Come già precedentemente accennato, sono diversi i parametri che occorre tenere in considerazione quando si scelgono le cuffie. La primissima cosa da osservare è il formato delle stesse, se chiuse o aperte, tenendo anche conto del tipo di utilizzo che andrete a farne. Sul mercato, ad esempio, ne esistono di chiuse, in grado di offrire un elevato tasso di isolamento acustico.

Questi device si rivelano abbastanza fastidiosi per i meno avvezzi e la loro resa sonora può affaticare l’udito sul lungo periodo. Oltre a questo, sono poco indicate per l’utilizzo urbano, a causa dell’otturazione eccessiva che presentano. Sono le cuffie predilette da chi lavora con i contenuti audio o chi adora ascoltare musica tra le mura domestiche senza interruzioni.

Un buon compromesso può essere rappresentato dalle semi-aperte o dalle on-ear, più pratiche e compatte. Per chi pensa di utilizzare questi sistemi all’aperto, invece, il consiglio è di acquistare un buon paio di cuffiette, dalla resa sonora elevata, ma di dimensioni compatte. Tornando alle scelte precedenti all’acquisto, poi, dovrete selezionare anche tra cuffie con cavo o wireless, dove le prime sono più fedeli in termini sonori e le seconde più pratiche. Tenete conto anche della risposta in frequenza, della sensibilità e dell’impedenza per un acquisto più ponderato.

Quali cuffie scegliere? I modelli più gettonati

Iniziamo la nostra guida all’acquisto delle migliori cuffie con un marchio simbolo del mercato di riferimento. Stiamo parlando di Sony e delle WH-1000XM5. Stiamo parlando di un dispositivo di qualità eccellente, con un’estetica accattivante ed un design molto leggero. L’ampio ventaglio di funzioni smart rende queste cuffie un vero e proprio must, ricco di vantaggi per l’utente, rendendo queste Sony un ottimo device da portare in giro.

Sempre nell’ottica di chi intende spostarsi con le cuffie, non possiamo non fare un inciso sulle in-ear proposte da Apple. Oggi, è possibile trovare apple airpods in offerta con una certa facilità, assicurandovi un prodotto di ottima qualità, compatto e performante. In chiusura, agli addetti ai lavori proponiamo le over-ear di Beyerdynamic, ossia le DT 1990 Pro, che offrono un audio incredibilmente definito a fronte di una comodità straordinaria ed un’elevatissima resistenza.