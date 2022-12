Web developer: cosa fa, quanto guadagna e come diventarlo

Ad oggi la richiesta di sviluppatori è in costante aumento con oltre 100.000 posizioni aperte a livello nazionale, ma non ci sono abbastanza candidati formati per soddisfare la domanda. In Italia secondo Jobbydoo, lo stipendio medio per uno sviluppatore web è di circa 1.650 euro netti al mese (30.500 euro lordi all’anno). Un Web Developer con meno di 3 anni di esperienza lavorativa può aspettarsi uno stipendio medio complessivo di circa 1.350 euro netti al mese; quest’ultimo può aumentare a circa 1.950 euro raggiunti i 4-9 anni di carriera. La stessa figura senior con 10-20 anni di esperienza guadagna, invece, in media 1.950 euro. Un Web Developer a fine carriera e con più di 20 anni di esperienza si può attendere una retribuzione media complessiva di 2.300 euro.

Ma chi è un WEB DEVELOPER?

Il web developer, chiamato anche sviluppatore o programmatore web, è quella figura professionale che si occupa della creazione e gestione dei siti internet. Dalle start-up alle multinazionali, passando per agenzie web, portali di eCommerce, mobile-app e applicazioni web aziendali, uno sviluppatore web può lavorare come dipendente o può anche valutare una carriera da freelance. L’obiettivo del web developer è creare il sito internet con le funzionalità che il cliente necessita, in modo pratico e funzionale. Si occupa di tutto quello che riguarda la sicurezza del sito internet nonché del Cms e sistemi di gestione dei contenuti.





Come diventare un web developer

La risposta più immediata a questa domanda è anche la più ovvia: tale traguardo può essere raggiunto in primo luogo attraverso lo studio. Si devono imparare i linguaggi più adatti alla realizzazione di Web application, conoscere gli ambienti all’interno dei quali esse devono funzionare, saper progettare delle interfacce utente che consentano di utilizzarle e, requisito non secondario, capire anche quali sono le tendenze di mercato in termini di domanda da parte delle imprese.

Non è necessario avere una laurea o un master per diventare sviluppatori web, ma è importante scegliere il miglior percorso di formazione e puoi iniziare senza aver mai scritto una riga di codice!

Scegli il Corso da WEB DEVELOPER del Centro Studi Socrate: contattaci allo 077121604.

SCEGLI OGGI CHI ESSERE DOMANI!