‘Epifania in moto 2023’, l’appuntamento ad Itri

Venerdì 6 gennaio si terrà ad Itri “Epifania in moto 2023”, un appuntamento per tutti gli appassionati di moto, aperto anche a scooter e vespe di qualsiasi cilindrata.

L’evento prevede il raduno in Piazzale Carabinieri d’Italia a partire dalle 10.





Alle 10:45 partirà la sfilata delle moto per le vie del centro in un percorso di 6 chilometri.

Alle 11:15 si terrà l’esposizione dei mezzi in Piazzale Carabinieri d’Italia, alle 11:45 è previsto l’arrivo in modo della Befana con animazione, giochi e tanto divertimento per bambini. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal gruppo “Svalvolati Itri”, con il patrocinio del Comune di Itri.

L’obiettivo degli organizzatori è promuovere un momento di incontro per tutti gli amanti delle due ruote e le loro famiglie, sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale e avvicinare i più giovani al mondo delle due ruote. Una mattinata dedicata alle famiglie di Itri, di tutto il comprensorio del Golfo e della Ciociaria per riscoprire il senso di appartenenza comunitaria intorno al mondo della moto, simbolo di libertà, spensieratezza, amicizia, sostenibilità.

Per informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al 3391345685.