Prede a botte gli anziani genitori per soldi: arrestato

La notte del 21 dicembre 2022, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Prossedi, con l’ausilio del personale dell’Arma di di Sonnino è intervenuta nel piccolo centro lepino, per un’aggressione intra-familiare: accertando che un uomo 43enne già noto per vicende giudiziarie, aveva picchiato i suoi genitori, per ottenere un’esigua somma di denaro, necessaria per soddisfare le proprie esigenze correlate all’uso di stupefacenti.

l poveri anziani sono stati visitati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terracina e riscontrati affetti da contusioni ed escoriazioni multiple, con una proposi di 5 giorni.





L’uomo é stato dichiarato in arresto per le ipotesi di estorsione e lesioni personali aggravale. D’intesa con l’Autorità Giudiziaria del capoluogo, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri i Terracina in attesa di rito direttissimo.