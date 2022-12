Rive di Traiano, sequestrato il complesso balneare

Sequestrato a Terracina il complesso balneare ed elioterapico “Rive di Traiano” e denunciato il concessionario.

Ad apporre i sigilli la guardia costiera e la polizia locale, ritenendo che lo stesso complesso doveva essere smontato a fine ottobre in quanto la normativa sulla destagionalizzazione in città sarebbe in contrasto con le norme tecniche attuative del piano regolatore.





Mancherebbero infatti gli strumenti urbanistici ed edilizi per rendere attuabile la norma regionale e molte concessioni demaniali sono a titolo stagionale, per cui dovrebbero essere modificate.