Itri, incidente sull’Appia: sul posto i Vigili del Fuoco

Un sinistro si è verificato nelle prime ore di questa mattina sull’Appia, al km 128 circa nel territorio di Itri.

Erano all’incirca le 4 quando i Vigili del Fuoco di Gaeta sono intervenuti sull’Appia a seguito di un incidente stradale che aveva visto coinvolta una sola automobile resasi protagonista di un sinistro autonomo.





L’auto era finita fuori strada per per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’automobilista, nonostante lo spavento, all’arrivo dei soccorritori, era già fuori dal mezzo con cui viaggiava.

I Vigili del fuoco hanno dunque provveduto a stabilizzare il mezzo e metterlo in sicurezza prima dell’arrivo del carroattrezzi che ha provveduto al recupero.