Concorso ‘L’Olio delle Colline’, premiati gli oli extravergine migliori di Itri

Si è svolta lo scorso sabato, 17 dicembre, la premiazione ufficiale del 3° Concorso comunale “L’Olio delle Colline” a Itri, manifestazione organizzata dall’associazione Capol Latina e dal Comune di Itri, con la collaborazione dei 2 frantoi itrani, Unagri Soc, Coop. e Genesio Mancini, e dei produttori del territorio itrano.

Al Concorso hanno partecipato 32 tra olivicoltori e aziende agricole di Itri e la fase finale, con la cerimonia di premiazione dei 7 oli finalisti e la consegna degli attestati a tutti i partecipanti, si è svolta presso l’Aula Consiliare del Comune.





Il concorso ha visto premiare le aziende agricole: Cosmo Di Russo, Genesio Mancini e Fernando Fusco, rispettivamente primo, secondo e terzo in graduatoria al concorso, mentre sono state riconosciute ben 4 Gran Menzioni a Enzo e Francesco Iudicone, Mario Mancini e Maria Grazia Agresti.

Alla cerimonia era presente il Sindaco del Comune di Itri Giovanni Agresti, il Delegato All’agricoltura Simone Di Mascolo e la Delegata alle Politiche Giovanili Alessia Mancini.

“Itri è la patria della Cultivar Itrana, il secondo centro olivicolo della Provincia di Latina con circa 250 mila piante, di cui la quasi totalità rientra nella varietà autoctona Cultivar Itrana, e che interessa ben 870 produttori itrani – sottolinea Simone Di Mascolo Delegato all’Agricoltura.

“Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di puntare alla valorizzazione e alla tutela di queste produzioni perché solo percorrendo la strada della qualità la nostra olivicoltura raggiungerà traguardi sempre più prestigiosi dando lustro anche al nostro amato paese”, conferma il Sindaco Giovanni Agresti.

“Anche i produttori itrani sono divenuti sempre più consci e consapevoli del livello qualitativo raggiunto dal loro olio extravergine, avvalendosi di appropriate tecniche di coltivazione, trasformazione e conservazione, – afferma Luigi Centauri Presidente del CAPOL e coordinatore del Concorso Provinciale “L’Olio delle Colline”, giunto quest’anno alle sua 18° edizione, “sottolineando come la produzione di olio nel Comune di Itri, che da anni fa parte dell’areale di produzione delle Dop Colline Pontine e per l’oliva da tavola la Gaeta Dop, è sempre più qualificata e ciò è stato possibile soprattutto grazie al forte impegno dei produttori”.

L’evento è stato preceduto dalla presentazione della tesi-ricerca “Oil pulling e polifenoli: trattamento dei pazienti affetti da gengivite con olio Evo itrano”, a cura della Dott.ssa Samantha Sciscione della Facoltà di Farmacia Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma.