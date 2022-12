Le forme della vasca da bagno: come scegliere

Al momento della progettazione della stanza da bagno, una particolare attenzione va posta alla scelta della vasca, in quanto le sue dimensioni e la sua forma possono incidere non soltanto sul design della sala, ma anche sulla sua funzionalità e sul suo spazio.

Fortunatamente oggi si hanno a disposizione numerosissime soluzioni, sia per quanto riguarda i materiali sia per quanto concerne le dimensioni e le forme.





Riguardo ai materiali, la disponibilità in commercio è particolarmente variegata; si trovano infatti vasche in acrilico, in fibra di vetro, in corian (un materiale composito), in metallo (per esempio ghisa o acciaio), in pietra, in legno, in ceramica, in resina e in CrystalTech.

Particolarmente interessanti sono la resina e il CrystalTech; entrambi sono materiali molto resistenti agli urti e ai graffi, durevoli e molto semplici da pulire. Mediamente sono più costosi di altre opzioni, ma il loro livello di qualità, anche dal punto di vista estetico, è particolarmente elevato.

Anche per quanto concerne le dimensioni, non vi sono particolari problemi in quanto a varietà di scelta; a differenza che nel passato, oggi è possibile installare una vasca anche in stanze da bagno di dimensioni ridotte; l’importante è scegliere un modello che consenta, per forma e dimensioni, di ottimizzare al meglio lo spazio della stanza; quando si ha a che fare con bagni di dimensioni ridotte, infatti, è consigliabile sfruttare al massimo tutti gli spazi. Se al contrario, lo spazio non rappresenta un ostacolo, le soluzioni da valutare diventeranno ancor più numerose e ci si potrà permettere di scegliere tra forme e design anche molto particolari.

Quale forma di vasca scegliere?

La scelta della forma ha un impatto importante sia sullo spazio sia sul design della sala da bagno; fortunatamente anche in questo caso le opzioni sono variegate; si potrà infatti scegliere fra vasche angolari, vasche rotonde, vasche di forma rettangolare o vasche di forma ovale.

Le vasche angolari (o vasche ad angolo) sono la scelta top per quanto riguarda il posizionamento in una nicchia ad angolo sfruttando uno spazio che altrimenti andrebbe sprecato; alcuni le propongono soltanto per bagni di medie e grandi dimensioni, ma vi sono modelli che possono adattarsi benissimo anche a sale da bagno piccole.

Le vasche rotonde hanno un design interessante, antico e moderno al tempo stesso, che fa subito venire in mente l’ambiente di un centro benessere; il problema principale di questa tipologia di vasca è sicuramente l’ingombro; di norma la si consiglia nel caso di sale da bagno di medie o grandi dimensioni o anche inserite come vasche freestanding all’interno di una stanza da letto, per un tocco di originalità.

Le vasche rettangolari sono quelle più comuni e classiche; di norma la loro installazione viene fatta contro un muro in un angolo della stanza da bagno in modo da ottimizzare lo spazio. La loro forma consente una facile installazione di un sopravasca oppure di una tenda da doccia. Per quanto riguarda le dimensioni non vi sono problemi di sorta; sono disponibili infatti vasche rettangolari anche molto compatte che trovano facilmente posto anche in bagni non molto grandi.

Le vasche ovali sono sempre più ricercate; rappresentano la scelta ideale per chi ama le forme semplici, morbide e naturali. Sono ben adattabili a tutti i tipi di design e anche per quanto riguarda le dimensioni, le possibilità a disposizione sono numerose.