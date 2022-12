Giovane in bici travolto da un’auto in pieno centro a Latina

Violento incidente stradale in pieno centro a Latina nella serata di ieri, domenica 18 dicembre.

Erano quasi le 20 quando, probabilmente compiendo una manovra imprudente, un giovane straniero, ospite di un centro di accoglienza, ha attraversato via Villafranca in sella alla sua bici ed è stato investito da un’automobile.





Secondo le prime informazioni, il ragazzo non avrebbe subito gravi danni, ma i sanitari lo hanno comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che si sono occupati di ricostruire quanto accaduto.

Disagi al traffico, che è stato deviato per consentire i rilievi.