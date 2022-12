Libero De Libero torna a Fondi, lunedì la traslazione della salma

Era atteso fin dall’aprile scorso la data del possibile spostamento dei resti mortali del poeta nato a Fondi. Libero De Libero, infatti, anche se molti lo ignorano, non è sepolto a Fondi, sua città natale, ma bensì nel cimitero di Patrica in provincia di Frosinone.

De Libero, morto nel 1981 a Roma è stato poi tumulato nel camposanto del comune ciociaro, ma una vera e propria battaglia giudiziaria finita con la sentenza della sezione di Latina del Tar del Lazio nella primavera di quest’anno ha finito per dare ragione al parente di De Libero: per rispettare le sue volontà testamentarie, i resti del poeta fondano devono tornare a Fondi.





Si era parlato più volte di una “finestra” temporale per il ritorno delle spoglie in quel di Fondi, non ultimo, si era ipotizzata una data nelle scorse settimane, nell’occasione del premio intitolato a “Libero De Libero”, ma poi è arrivato l’ennesimo rinvio.

Si sapeva, comunque, che a seguito dell’ultima sentenza la traslazione sarebbe arrivata entro la fine dell’anno e alla fine così è stato: lunedì, come comunicato dal comune di Patrica a quello di Fondi avverrà la traslazione della salma.

Soddisfazione a Fondi che riaccoglie uno dei grandi uomini di cultura a cui la Piana ha dato i natali, mentre l’Amministrazione sta già valutando un evento commemorativo ad hoc nei giorni successivi al rientro di lunedì.