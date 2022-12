A giudizio i tre imputati accusati dell’incendio della Loas, l’azienda di stoccaggio rifiuti di Aprilia andata a fuoco il 9 agosto 2020.

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha disposto un processo per i soci Antonio Martino e Liberato Ciervo e per Alberto Barnabei, legale rappresentante della società.





Il processo inizierà il 23 maggio 2023.