SuperLega Pallavolo, la Top Volley Cisterna sfida Milano in diretta RAI

Prima giornata di ritorno di Superlega Credem Banca. In scena al Palasport di Cisterna l’incontro tra la Top Volley e l’Allianz Milano. I padroni di casa, come gli ospiti, sono tra le otto squadre che giocheranno i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. L’incontro di sabato 17 dicembre, avrà inizio alle ore 18.00 e si giocherà sotto i riflettori e le telecamere di Rai Sport. La Top Volley è ottava in classifica con 15 punti, mentre la squadra allenata da Piazza è settima con 17 punti. La partita verrà diretta dalla coppia arbitrale Giardini Massimiliano e Carretti Stefano. L’incontro tra la Top Volley Cisterna e l’Allianz Milano sarà trasmessa in diretta su RaiSport e on line sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.00 di sabato 17 dicembre.

Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna): “La Coppa Italia è un bel risultato è un obiettivo che non ci eravamo prefissati ad inizio stagione e che è arrivato un po’ di sorpresa, ci siamo fatti un bel regalo, ovviamente sarà una sfida impossibile ma già solo il fatto di essere nelle prime otto al giro di boa è veramente una gran cosa. Il nostro obiettivo rimane comunque pensare al campionato a partire da sabato con Milano che sarà una partita molto difficile e secondo me non dobbiamo pensare a cosa abbiamo fatto in casa loro a inizio stagione, perché conta veramente poco. Milano è una squadra che sta bene, è in forma, quindi sarà necessario mettere in campo tutto quello che abbiamo sia in termini di approccio alla gara, quindi aggressività e un po’ di cattiveria che ci è mancata nelle ultime partite, ma dobbiamo essere bravi anche nella lucidità di avere pazienza di stare lì anche nei momenti difficili, che ci saranno. Dobbiamo lavorare bene in questi giorni, entrando in campo convinti di fare una grande gara”.





I tickets sono a disposizione su:

Vivaticket.com

Punti vendita Vivaticket

Biglietteria del palazzetto

Giovedì 15 Dicembre dalle 16:00 alle 18:00

Venerdì 16 Dicembre dalle 16:00 alle 18:00

Sabato 17 Dicembre dalle 10:00 a inizio gara

Le tipologie di biglietti in vendita:

TRIBUNA GOLD

INTERO: € 15,00

RIDOTTO € 10,00 *

TRIBUNA SILVER

INTERO: € 10,00

RIDOTTO € 5,00 *

*solo per UNDER 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017.

(presentando valido documento di riconoscimento)

INGRESSO GRATUITO per nati/e dopo il 1 Gennaio 2018.