Porte aperte, all’Istituto “San Francesco” torna l’open day

Open day all’Istituto “San Francesco” di Fondi, sabato 17 dicembre dalle 9,30 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Porte aperte alla scuola paritaria di via Mola di Santa Maria (accanto all’area del mercato domenicale) per gli studenti di terza media che in questi giorni devono fare la scelta della scuola superiore. L’Istituto “San Francesco” offre agli studenti gli indirizzi del Liceo Scientifico Sportivo e del Liceo delle Scienze Umane.

“Il Liceo Sportivo – spiega la vicepreside Veronica Di Manno – è un indirizzo indicato per i giovani che vogliono unire ad una solida preparazione scientifica preziose conoscenze in campo sportivo. Materie di indirizzo sono, insieme a Matematica e Fisica, Diritto ed Economia dello Sport, Scienze Motorie e Discipline sportive”.





Il Liceo delle Scienze Umane segue il solco del vecchio Istituto Magistrale e del Liceo delle Scienze Sociali: “È un indirizzo che mette in primo piano – continua la professoressa Di Manno – le materie umanistiche, un’alternativa ai licei tradizionali, che sostituisce Scienze Umane e Francese al Latino ed al Greco. Il Liceo delle Scienze Umane offre, quindi, una preparazione solida per chi intende iscriversi alle facoltà umanistiche o propende per le professioni sanitarie”. Per entrambi gli indirizzi è previsto un orario di conversazione in lingua inglese in collaborazione con la scuola di lingue Oxford, che ha sede nello stesso stabile.

Sabato, sia di mattina che di pomeriggio, i docenti e gli studenti già iscritti all’Istituto di via Mola di Santa Maria accoglieranno genitori ed alunni per mostrare loro le aule didattiche, la palestra dotata di pareti attrezzate per l’arrampicata sportiva, i laboratori di informatica ed il campo in sintetico all’aperto. “Ma la nostra peculiarità è l’attenzione per gli studenti e per le loro esigenze: ‘per tutti ed ciascuno’, per dirla alla don Milani”.