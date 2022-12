Per una casa dallo spirito natalizio

Il Natale è una buona occasione per organizzare incontri con gli amici, stare con i propri familiari e, perché no, rinnovare casa. Non parliamo di una vera e propria ristrutturazione o di un cambio drastico dell’arredo, bensì di dare all’abitazione un tocco originale in linea con le festività. Questo è un periodo magico dell’anno che trova espressione anche negli addobbi e nelle decorazioni che ogni anno caratterizzano negozi, ristoranti e strade.

Portare il Natale in casa non significa solo fare l’albero e comprare i regali, il vero amante del Natale sa che l’essenza risiede nei dettagli che andranno ad abitare tutta la casa. Trasformare il proprio appartamento durante le festività ci fa vivere più a pieno lo spirito natalizio ed è anche un modo divertente e caloroso per accogliere gli ospiti con un arredamento tutto a tema.





I negozi e il mondo dell’online sono pieni di articoli per la casa che sono ispirati ai simboli e all’iconografia classica del Natale. Dalla cucina, passando per il salotto e finendo nelle camere da letto, scopriamo insieme come arredare la casa a Natale.

Come decorare casa a Natale

L’angolo più natalizio della casa è sicuramente quello dove si trova l’albero di Natale. Solitamente quest’ultimo viene montato e decorato nel salotto, la stanza dell’accoglienza e del tempo libero per eccellenza che è sicuramente anche la più facile da arredare in linea con le festività. Nonostante ciò, si può regalare un tocco natalizio a tutte le camere della nostra abitazione.

Come decorare il salotto per Natale

Partiamo quindi dalla stanza più semplice: il soggiorno. Il salone è facile da arredare in stile natalizio in quanto, come detto già prima, la presenza dell’albero già fa tanto. Una nota aggiuntiva può essere inserita grazie alla presenza del camino. Quest’ultimo è un oggetto d’arredo dall’aria natalizia, chi ne possiede uno è molto fortunato perché può decorarlo con simpatiche ghirlande o con le classiche calze della Befana.

Come decorare la cucina per Natale

La cucina è un altro dei luoghi più abitati durante le feste siccome Natale vuol dire anche buon cibo. La cucina deve mantenere la sua funzionalità quindi non può essere sommersa di decorazioni che risulterebbero scomode per il normale svolgimento di pranzi e cene. Possiamo però, applicare piccoli dettagli appesi alla parete oppure acquistare utensili a tema natalizio nelle forme e nei colori. Un’idea carina potrebbe essere quella di usare stoviglie con disegni dedicati alle feste oppure, in alternativa, decorare i vetri delle finestre.

Come decorare la camera da letto per Natale

Anche se la camera da letto è la stanza più intima, merita comunque un tocco natalizio. Qui il gioco è semplice, basterà arredare il letto con delle lenzuola a tema, oppure disporre dell’oggettistica sui comodini che rispecchi lo spirito del Natale. Inoltre, si potrebbe creare un’atmosfera davvero interessante apponendo delle lucine sui bordi dei mobili o su una delle pareti. Attenti però a non esagerare!

Come decorare il bagno per Natale

Il bagno non è esente dagli addobbi natalizi ma a suo modo. Non sarebbe consono decorare con ghirlande o lucine questa stanza, ma basta davvero poco per fornirle un’aria a festa. Un’idea originale è quella di utilizzare per il periodo di Natale dei set di asciugamani a tema. I vostri ospiti le ameranno!