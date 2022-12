Roma Termini: aumentano le richieste per i depositi bagagli

Secondo il rapporto sul Turismo nel territorio romano rilasciato dal Dipartimento Trasformazione Digitale del Comune di Roma, nel 2019, anno prima della pandemia, i turisti nella capitale sarebbero stati 19.454.354 e, per quanto riguarda gli stranieri, avrebbero fatto registrare una media di permanenza di 2,5 giorni. Le sole presenze invece avrebbero fatto toccare i 46 milioni e mezzo.

Nonostante il Covid 19 abbia inevitabilmente fatto registrare un rallentamento nel mercato turistico, i dati hanno ora ricominciato a salire e, con essi, l’esigenza di poter usufruire di un luogo in cui lasciare zaini, trolley o valigie prima di effettuare il check-in in hotel o dopo il check-out e in attesa di mettersi in viaggio.





L’utilità di un deposito bagagli

Chi arriva a Roma per lavoro o svago non può rinunciare a visitarne le bellezze, anche se deve attendere delle ore prima di poter entrare in albergo. Purtroppo, l’ingombro dei bagagli limita spesso i movimenti di viaggiatori e turisti. Qui entrano in gioco i depositi, spesso gestiti da imprese private molto attente alla sicurezza e a dare ai propri clienti la possibilità di affidare a qualcuno le proprie valigie in qualunque zona di Roma si trovino.

Tra le aziende leader del settore rientra Bounce, realtà operante in più di 1000 città, la quale, grazie alla sua collaborazione con negozi e alberghi dislocati nelle principali zone del territorio romano, consente per esempio a chi arriva in città con il treno di trovare un servizio di deposito bagagli veloce a Roma Termini in pochi istanti e a prezzi davvero vantaggiosi.

Scaricando l’app sul proprio smartphone, il viaggiatore può individuare il deposito bagagli più vicino e prenotare subito, a qualsiasi ora e giorno della settimana. Dopo aver effettuato la prenotazione, non dovrà fare altro che recarsi presso il negozio o la struttura ricettiva scelta, lasciare le proprie valigie e godersi la città in totale tranquillità.

Il deposito bagagli gestito da Bounce prevede inoltre che le valigie sia protette fino a 10.000 dollari, aspetto questo che rende il servizio ancora più sicuro e affidabile.

Servizio bagagli: come scegliere il deposito

Prima di affidare le proprie valigie a un servizio di deposito bagagli, è fondamentale accertarsi che possieda i migliori requisiti e che metta a disposizione tutto ciò che serve per trascorrere il proprio tempo libero senza doversi preoccupare di nulla.

In particolare, gli aspetti da prendere in considerazione quando si è alla ricerca di un deposito bagagli sono:

La vicinanza alla stazione, all’hotel o al luogo in cui ci si trova : poter disporre di un deposito che non obblighi a percorrere chilometri a piedi o con i mezzi di trasporto pubblico prima di poter lasciare in custodia i bagagli è un requisito fondamentale per scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze;

: poter disporre di un deposito che non obblighi a percorrere chilometri a piedi o con i mezzi di trasporto pubblico prima di poter lasciare in custodia i bagagli è un requisito fondamentale per scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze; Il costo : sia che si decida di lasciare i bagagli in albergo prima della partenza, sia che si preferisca optare per un’azienda di custodia bagagli, è necessario valutare il costo del servizio, il quale potrà essere stabilito su fascia oraria oppure coprire l’intera giornata, così da individuare la soluzione in grado di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo;

: sia che si decida di lasciare i bagagli in albergo prima della partenza, sia che si preferisca optare per un’azienda di custodia bagagli, è necessario valutare il costo del servizio, il quale potrà essere stabilito su fascia oraria oppure coprire l’intera giornata, così da individuare la soluzione in grado di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo; La sicurezza: oltre che comodo ed economico, il deposito bagagli deve essere anche sicuro, presso location attentamente selezionate messe a disposizione da parte di partner verificati dall’azienda che mette a disposizione il servizio.

Valutando con attenzione questi tre elementi, il viaggiatore riuscirà a individuare il servizio migliore senza troppe difficoltà.