Diffamazione, archiviata l’inchiesta a carico dell’opposizione

Archiviata l’indagine per diffamazione a carico dei tre consiglieri di opposizione del Comune di Campodimele.

L’inchiesta era stata aperta due anni fa dopo una denuncia presentata dal sindaco Roberto Zannella, che accusava la minoranza di aver infangato la sua reputazione.





La Procura aveva chiesto l’archiviazione il 30 marzo 2021, ma il primo cittadino si era opposto. L’8 dicembre scorso, pronunciandosi sulla vicenda, il gip del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, ha archiviato il procedimento, accogliendo le tesi del difensore degli indagati, l’avvocato Guglielmo Raso.

“Una vittoria della Giustizia, della Democrazia, del Diritto. Di contro, l’ennesima tegola che si abbatte sull’amministrazione (sindaco sospeso per condanna ad un anno e sei mesi di reclusione in primo grado per la nota vicenda degli NCC e sindaco F. F. rinviato a giudizio per una vicenda legata alla caccia). Se si ha a cuore la tutela dell’immagine che all’esterno si ha e si dà di Campodimele, sindaco e sindaco F. F. dovrebbero farsi un bell’esame di coscienza”, sostiene l’opposizione.