‘I custodi del tempo. Dalla palude al novantesimo’, giovedì l’anteprima all’IIS ‘Galilei-Sani’

La proiezione, in anteprima, del documentario “I CUSTODI DEL TEMPO. Dalla Palude al Novantesimo”, prodotto e realizzato da Flavio Cammerano con la regia di Enrico de Divitiis, all’IIS Galilei-Sani di Latina, in via Ponchielli, giovedì 15 dicembre alle ore 10:00.

La storia presenta tre gradi di narrazione che si dipanano attraverso la voce dei tre protagonisti: la città di Latina che osserva dall’alto, un intervistatore che dialoga con alcuni custodi della memoria storica locale e una ragazza che percorre in bicicletta le vie della città, ricordando nomi e origini di fontane, piazze e monumenti.





Scheda tecnica

Il documentario, della durata di 85 minuti, è stato auto-prodotto e realizzato da una mini troupe completamente pontina.

Troupe

Flavio Cammerano: produzione, riprese e montaggio Enrico de Divitiis: regia

Tamara Garolla: fonico di presa diretta

Personaggi

Enrico de Divitiis: giornalista

Elisa Cervelloni: studentessa in bicicletta Martina Caschera: voce narrante

Intervistati

Gianluca Scaramella Cesare Bruni Marcello Trabucco Carlo Giannini Pietro Cefaly

Paolo Iannuccelli

Giorgio Maulucci

Militari Aeronautica – 70° stormo