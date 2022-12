Covid: oltre 450 positivi, 5 ricoveri e 2 decessi

I numeri della pandemia in provincia di Latina evidenziano dati non certo positivi in questo sabato 10 dicembre: riscontrati ancora tanti positivi, per la precisione 450. Ma questo non basta, secondo quanto reso noto dall’Asl sono stati registrati anche 2 decessi uno riscontrato a Cisterna di Latina e uno a Fondi.

5 le persone che hanno necessitato di ricovero ospedaliero. 105 i guariti nelle ultime 24 ore in tutta la provincia di Latina e 268 le persone che sono state vaccinate.





IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA