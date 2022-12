Il Natale di Alfredo, la delicata favola natalizia di Alessandro Petruccelli

Caso letterario con il suo romanzo di esordio del 1972, “Un giovane di campagna”, Petruccelli ha affiancato alla carriera di autore quella di insegnante di Lettere in vari Istituti in provincia di Latina

Il Natale di Alfredo. Lo scrittore Alessandro Petruccelli torna in libreria con una delicata favola natalizia





Dell’autore, originario di Santi Cosma e Damiano, la casa editrice umbra Graphe.it ha recentemente pubblicato anche il racconto per bambini “Il cercatore di asparagi”

Definito come “il più genuino descrittore della fine della civiltà contadina”, autore di romanzi e racconti in cui porta alla luce i valori fondamentali per la convivenza umana e per il rapporto tra umani, animali e ambiente naturale, lo scrittore latinense Alessandro Petruccelli torna in libreria in queste settimane con un racconto “natalizio”. L’occasione, il nuovo volume della collana Natale ieri e oggi, di Graphe.it, le “doppie” pubblicazioni della casa editrice umbra che mettono a confronto, in un unico volume, due racconti di epoche diverse a tema natalizio, per dare una visione diversa delle festività, al di là degli stereotipi. Il libro Incontri di Natale – questo il titolo della nuova raccolta – è aperto dalla riscoperta di un componimento della poetessa Assunta Pieralli (Il Natale, pubblicato per la prima volta postumo nel 1890), e affianca al racconto Due mondi, di Neera (al secolo Anna Maria Zuccari, che lo pubblicò nel 1921), Il Natale di Alfredo, dell’autore originario di Santi Cosma e Damiano. Una storia delicata, abitata da gente di paese e da una religiosità d’antan che forse non fa il miracolo ma tocca il cuore e rende possibile ciò di cui abbiamo bisogno, amore e serenità. E magari anche un bel vestito per la festa.

Caso letterario nel 1972, con il suo romanzo d’esordio Un giovane di campagna, vincitore del Premio Rapallo e via via ripubblicato e tradotto in varie lingue – dal russo e al braille – Petruccelli nel corso degli anni ha proseguito con ottime fortune la sua attività di scrittore (del 1985 è il romanzo Due compleanni e una città, in concorso per il Premio Viareggio) affiancandola a quella di insegnante di Lettere in vari Istituti in provincia di Latina. Tra le altre sue pubblicazioni Una cartella piena di fogli (1991), Il pensionando (1999), La favola dell’uomo senza amici (2006), La lettera e il viaggio (2014), e vari racconti per bambini, usciti tutti proprio per la casa editrice umbra Graphe.it, tra cui il recente Il cercatore di asparagi (2021).