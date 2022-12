Sterline d’oro: cosa sono, come comprarle, perché investire

Le sterline d’oro sono una moneta piuttosto antica, che è stata infatti coniata per la prima volta nel 1489. A volerla fu il re Enrico VII e, dopo di lui, ogni re mantenne la tradizione. Su ogni moneta, infatti, viene raffigurato il volto del sovrano, perciò, in inglese, questa moneta ha assunto il nome di Gold Sovereign, in italiano “Sovrana d’Oro”. Dal 1914 al 1956 le sterline d’oro hanno smesso di essere coniate e sono tornate solamente dal 1957 in poi. Il peso di ogni sterlina è di 7,9881 grammi e il peso di oro puro presente è di 7,323 grammi. Il diametro e di 22,05 cm e lo spessore di 1,52 mm. I carati sono invece passati dai 23 in origine a 22. La quotazione oro viene determinata due volte al giorno direttamente dalla Bullion Market Association di Londra. Questo valore però cambia in base alla rarità della moneta e ad altri fattori. Ad esempio, la moneta che presenta il valore maggiore è coniata in Australia nel 1920, che è anche rarissima.





Dove si comprano le sterline d’oro: quante tasse si pagano

A regolare le leggi di mercato circa gli investimenti in sterline d’oro è stata la legge n°7 del 17 gennaio del 2000. Questa ha stabilito che si possa acquistare e vendere sterline d’oro solamente presso enti professionisti e regolarmente iscritti all’ Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF). Oltre a ciò, è stata tolta l’IVA sulle operazioni che riguardano la compravendita di oro e di monete d’oro (quelle coniate dopo il 1800). Quindi, per esempio, se si comprano monete in argento fisico, su di essa verrà pagata l’IVA. Il valore dell’IVA sarà però perso una volta che le monete saranno vendute. Questo, con le sterline d’oro, invece, non succede. Per quanto riguarda le tasse, invece, devono essere pagate solamente in caso di plusvalore realizzato con la vendita e sono pari al 26% del guadagno realizzato. In caso di mancanza di fatture che attestino l’acquisto, lo stato richiede un’imposta su una rendita forfettaria del 25%. Se si realizza una minusvalenza, essa si può compensare grazie alla dichiarazione dei redditi.

Perché investire in sterlina d’oro: conviene, monete false

Proprio perché è stata eliminata l’IVA, investire in sterline d’oro conviene. Dopo averle acquistate, infatti, non bisogna preoccuparsi di perdere il valore dell’IVA pagato. Inoltre, il vantaggio principale è rappresentato proprio dal fatto che l’oro avrà sempre valore, anche se questo valore può aumentare oppure diminuire, ma mai arrivare allo zero. Le sterline d’oro, oltre a poter essere acquistate presso qualsiasi banca, possono essere comprate anche online. Questo però ci espone maggiormente al rischio di ritrovarci con monete contraffatte. Per capire se una sterlina d’oro è falsa, bisogna controllare due parametri. Generalmente il diametro viene lasciato uguale, perché è il valore più facilmente riconoscibile anche da una persona meno esperta. Quindi, i contraffattori, agiscono sul peso e sul diametro. Il peso potrebbe essere minore, anche se solo di pochi centesimi, mentre il diametro di pochi millimetri maggiore. Questo perché l’oro ha un alto peso specifico.