Imparare la nostra lingua sarà più facile e piacevole con delle lezioni di italiano ad hoc

Gli italiani, come tutte le altre popolazioni, sono abituati a pensare che la propria lingua sia facile da imparare. Questo pensiero nasce dal fatto che si è abituati a sentire quelle determinate parole fin da quando si è piccoli. Inoltre, si pensa che la propria lingua sia la più facile da imparare soprattutto in relazione alle altre lingue presenti nel mondo.

In realtà, non è del tutto vero. Infatti, molti stranieri quando parlano, tendono ad utilizzare una costruzione della frase non solo elementare ma che, al nostro orecchio, non suona corretta perché, ad esempio, non coniugano i verbi ma utilizzano esclusivamente l’infinito.





Se ci soffermassimo un attimo sulla nostra lingua, ci renderemmo conto di come molti aspetti legati soprattutto alla grammatica, per noi madrelingua, sono oramai appresi e diventano quasi degli automatismi, ma in realtà potrebbero essere davvero difficili da comprendere in generale.

Prendiamo sotto esame alcuni suoni: le doppie, ad esempio, non sono diffuse in altre lingue come nella nostra; quindi, di conseguenza, risultano estremamente difficili da interpretare. Per questo e per tanti altri motivi, sia che si tratti di stranieri sia che si tratti di cittadini italiani, è bene prendere delle lezioni di italiano per comprendere al meglio questa magica e articolata lingua e per apprezzarne maggiormente l’alto valore storico che possiede.

Lingua italiana, perché c’è chi la considera difficile?

Sempre più spesso si sentono considerazioni sulla lingua italiana che la classificano come lingua difficile da imparare. Questo concetto abbiamo già iniziato ad esprimerlo nel paragrafo precedente. Sicuramente, pensare che l’italiano sia difficile è strettamente correlato, come già detto, alla propria lingua di partenza.

Però, ci sono tanti altri che la considerano facile perché appartengono allo stesso ceppo linguistico della nostra lingua ovvero quello delle lingue romanze. Difatti, per un francese, spagnolo oppure portoghese sarà molto più facile comprendere o studiare l’italiano perché si hanno in comune delle forme grammaticali oppure alcuni suoni.

Non si può nascondere, però, che esistono realmente degli aspetti della nostra lingua che potrebbero risultare complessi. Vediamone alcuni insieme. Cogliamo nuovamente l’occasione per rinnovare la possibilità e l’utilità di affidarsi, alla luce di tutto quello che abbiamo detto e di quello che diremo, ad un insegnante privato per impararla al meglio.

: in italiano il genere, maschile e femminile, è associato a qualsiasi cosa, sia che si tratti di un animale, di una pianta, di un oggetto, ecc. C’è chi potrebbe riscontrare difficoltà nell’accordare, ad esempio, articoli e aggettivi proprio perché non comprende, o non ha nella propria lingua madre, il genere fisso da attribuire ad un oggetto, animale, ecc. Inoltre, un’altra particolarità risiede nel cambio di genere dal singolare al plurale, ad esempio: al singolare, il dito/al plurale, le dita. Gli irregolari: da sempre temuti, gli irregolari sono praticamente ovunque e riguardano i verbi. Vengono definiti tali perché, durante la coniugazione, di alcuni non soltanto si dovrà conoscere la desinenza, bensì anche come cambia la radice. Ad esempio: andare/io vado.

Questi sono solo alcuni esempi di quanto alla nostra lingua piaccia cambiare, però non bisogna temerla. Fino a quando non si studiano alcuni concetti, tutto può apparire ostico. Sotto la guida di un buon insegnante e con la giusta pratica, l’italiano diventerà decisamente più facile.