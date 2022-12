Abitazioni: aumentano le vendite per le case in legno

Negli ultimi anni, grazie ad una maggiore sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e la sostenibilità, sono sempre più numerose le persone che decidono di vivere stabilmente in una casa realizzata interamente in legno, sia per ragioni ecologiche che per l’elevato livello di comfort abitativo e di sicurezza.

Del resto, vivere in una casa in legno è già una tendenza piuttosto comune in diverse aree geografiche, basti pensare ai paesi del Nord Europa, dove questo materiale è considerato quello standard per tutti i progetti di edilizia residenziale. Il merito è legato alle sue doti naturali, come la versatilità, la notevole resistenza e la lunga durata nel tempo.





Le migliori costruzioni residenziali in legno si contraddistinguono anche per un notevole livello di sicurezza antisismica, poiché l’elasticità tipica del legno rende la struttura molto più resistente, in caso di scosse sismiche, al confronto con una costruzione in muratura tradizionale.

In quest’ambito spiccano per esempio le case in legno realizzate da Caleba, azienda specializzata che per la costruzione ricorre al metodo blockhouse, con cui conferisce a ogni abitazione una resistenza ai sismi fino all’8° grado della scala Richter.

Inoltre, le case in legno di Caleba rispettano i principii della bioedilizia e della bioarchitettura, sono ecologiche, trasmettono una piacevole sensazione di armonia e di benessere e proteggono con efficacia dal freddo e dagli eventi atmosferici, offrendo un microclima sempre gradevole e salutare.

Quali sono le doti di una struttura residenziale in legno

Come si è detto, una casa in legno può costituire un’ottima idea per chi desidera una seconda casa, preferisce una struttura ecosostenibile e vuole contenere i costi, ma è possibile prenderla in considerazione anche come residenza principale, da abitare stabilmente.

Il legno è un materiale totalmente naturale e le case in legno di ottima qualità non prevedono l’uso di vernici, coloranti e altre sostanze chimiche che potrebbero danneggiare l’ambiente.

Il legno utilizzato per una struttura abitativa viene semplicemente trattato perché possa resistere agli eventi atmosferici, utilizzando prodotti non inquinanti. Ulteriori trattamenti non sono necessari poiché le doti termoisolanti tipiche di questo materiale garantiscono il massimo comfort.

In particolare, le case di questo tipo possono essere personalizzate con le finiture estetiche e il design preferiti e vengono edificate con un sistema di costruzione ad incastro, piuttosto semplice e molto veloce.

Velocità di costruzione e ampia scelta di modelli

Le case in legno sono disponibili in tanti modelli che consentono di soddisfare ogni singola esigenza, senza mai tralasciare l’aspetto dell’eleganza, del comfort e della sicurezza.

È possibile scegliere una costruzione in una dimensione standard, oppure, diversamente, realizzare una casetta su misura, in base alle esigenze e preferenze personali e allo spazio disponibile.

Le finiture precise e la possibilità di personalizzare l’ambiente rendono queste casette un elemento architettonico di tendenza, preferito da molti.

La possibilità di scegliere tra una vasta gamma di modelli, sia per dimensioni che per conformazione, permette inoltre di rispondere a varie esigenze, dalla semplice casetta dove riporre gli attrezzi e gli accessori per il giardinaggio, alla realizzazione di una residenza vera e propria, dotata di ogni confort e ideale come seconda casa così come residenza principale.

Casette coibentate per il massimo comfort in ogni stagione

Se l’esigenza fosse quella di disporre di un ambiente confortevole anche nei mesi invernali, soprattutto nelle aree geografiche più fredde, la soluzione ideale è quella di scegliere una casetta in legno internamente coibentata.

In pratica, oltre alle doti isolanti naturali del legno, questa struttura è potenziata dall’uso di un apposito materiale costituito da fibre di legno, che garantiscono un ambiente accogliente e un clima piacevole indipendentemente dalla stagione e dalla temperatura esterna.

Foto di Harry Strauss da Pixabay