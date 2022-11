Maltempo: alberi caduti a Fondi, uno sulla scuola

Giornata di passione per via del maltempo quella di sabato. A dettare i tempi e i disagi il vento forte che ha imperversato per tutto il giorno sulla Piana di Fondi.

Dopo l’albero caduto sull’Appia tra Fondi e Itri in mattinata, poco prima di pranzo un altro albero è caduto, questa volta in zona Ponte Tavolato, colpendo in pieno un’auto in transito e provocando ferite (seppur lievi) alla persona che era alla guida. Sul posto oltre i sanitari che hanno prestato le cure del caso, anche gli agenti della Polizia locale e i Falchi del Pronto Intervento della Protezione Civile.





Tra gli alberi caduti anche uno all’interno del recinto della scuola Garibaldi in zona Mola di Santa Maria. In questo caso un grosso pino si è letteralmente adagiato sulla struttura scolastica, fortunatamente senza danneggiarla. L’arbusto è stato rimosso e secondo i riscontri, sembrerebbe che lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente.