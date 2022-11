Le stanze rosa sono state pensate proprio per andare incontro a fenomeni quali quello della violenza di genere e sono state inaugurate presso i pronto soccorso degli ospedali San Giovanni di Dio di Fondi e Fiorini di Terracina.

Un modo diverso, ma molto importante, per mettere le persone vittime di violenze di genere – molto spesso donne – nella condizione non solo di essere curate, ma anche non sentirsi abbandonate.





