Spazi outdoor: sempre più di tendenza le piscine fuori terra rigide

Le piscine fuori terra rigide, altrimenti dette sopraelevate, permettono di creare all’interno del giardino un ambiente elegante e di tendenza, in quanto arricchiscono gli spazi esterni, conferendo maggior valore all’intera abitazione.

Infatti, con queste strutture si ha la possibilità, specialmente durante la bella stagione, di organizzare veri e propri eventi, grandi feste all’aperto, così come anche party per pochi intimi.





Si tratta di elementi in grado di unire ricercatezza e funzionalità grazie a un design curato nel dettaglio, che può adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente o terreno.

Per tutti questi motivi, tante persone, coppie e famiglie hanno deciso di utilizzare parte del terreno per ospitare una piscina fuori terra, trasformando quello spazio in un punto di ritrovo, gioco e attività fisica per genitori e figli.

I principali vantaggi delle piscine fuori terra rigide

Oltre alle piscine fuori terra rigide è bene ricordare che sul mercato sono disponibili anche strutture morbide. Queste ultime presentano in genere una vasca con pareti gonfiabili in PVC e poliestere, a loro volta sorrette da una struttura in acciaio.

Tuttavia, pur essendo leggere e facili da montare e rimontare in punti diversi del giardino, in genere risultano indicate principalmente per i momenti di relax dei più piccoli. Le piscine fuori terra rigide, invece, sono in grado di soddisfare al meglio le esigenze di tutta la famiglia, resistono meglio all’usura e, soprattutto, sono disponibili in una vasta gamma di materiali e finiture, in modo da conformarsi in maniera impeccabile allo stile e ai colori della casa, nonché dell’ambiente circostante.

Ad esempio, se l’abitazione ha un design contemporaneo, la combinazione acciaio e vetroresina si inserisce molto bene nel contesto. Ville antiche e arredi rustici, invece, vengono valorizzati al massimo dall’uso del legno.

Per disporre di un’ampia possibilità di scelta, il consiglio è quello di rivolgersi ad aziende specializzate di riferimento del settore, come per esempio Unica Pool, che propone piscine fuori terra rigide realizzate con materiali innovativi e ricercati, mettendo a disposizione la possibilità di richiedere soluzioni personalizzate, così da favorire sempre la massima resa estetica in ogni contesto.