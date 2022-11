Cocktails con amaro: tutto quello che c’è da sapere

Solo ripercorrendo i 177 anni della sua storia è possibile capire fino in fondo l’anima del Fernet-Branca. Conosciuto originariamente per le sue proprietà digestive, utilizzato perfino per curare il colera nel diciottesimo secolo, e trasportato nel mondo in piccole boccette proprio ad uso medico, questo liquore alle erbe è oggi consumato in tutto il mondo nei più disparati modi.

C’è chi ancora lo apprezza puro, riconoscendone le proprietà digestive, e chi invece preferisce gustare il suo carattere forte e deciso nei numerosi cocktail e long drinks in cui è protagonista indiscusso e dove incontra note aromatiche sempre nuove e diverse. Comunque lo si voglia apprezzare una cosa è certa: il celebre amaro ha conosciuto nel tempo una vera e propria evoluzione e, in linea con il motto dell’azienda “Novare serbando” ha saputo innovarsi nel pieno rispetto della tradizione.





Con il suo gusto inimitabile, infatti, il Fernet-Branca ha saputo adattarsi ai tempi riuscendo a stare al passo con essi, soddisfacendo i palati più esigenti e dando sempre nuovi spunti ai barman che lo utilizzano nei modi più disparati per creare mix sorprendenti che danno continuamente risalto a sfaccettature inedite del prodotto.

Dal felice incontro con la coca-cola, tanto apprezzato in Argentina, al suo sodalizio con whisky canadese e angostura per realizzare il Toronto cocktail, l’amaro milanese sembra davvero risvegliare la fantasia dei mixologist, consentendo loro di sfruttare il suo carattere forte nei modi più disparati. Elencarli tutti sarebbe davvero impossibile, anche perché il Fernet è utilizzato ovunque nel mondo e, a seconda dei gusti, mixato secondo l’intuito e la fantasia degli addetti ai lavori. Ne citiamo quindi solo alcuni, quelli la cui ricetta è condivisa dalle stesse distillerie Branca:

FERNET E COLA

È una ricetta la cui caratteristica principale è la semplicità: fresca e dissetante, unisce al gusto inconfondibile della cola quello deciso di Fernet Branca. Gli ingredienti sono:

8 cubetti di ghiaccio

5 cl Fernet-Branca

10 cl COLA (o chinotto)

La preparazione è altrettanto semplice: basta versare in un Tumbler alto il Fernet, riempire con ghiaccio e colmare con la cola. Per la decorazione si consiglia una fetta di arancia.

FERNET CUP N.1

Fresco e speziato, questo cocktail nasce per esaltare, con zucchero liquido, limone e ginger, il gusto deciso di Fernet-Branca.

4,5 cl Fernet-Branca

2 cl zucchero liquido

2 cl succo di lime

Top Ginger Beer

La preparazione prevede che tutti gli ingredienti vengano messi assieme nello shaker con l’aggiunta di ghiaccio, e shakerati con energia. A questo punto basterà versare il contenuto nella mug su ghiaccio fresco e colmare con Ginger Beer: per la decorazione basta una scorza di lime.

BRANCAMILANO

È l’ultimo nato in casa Branca, promosso dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e approvato dal comitato finale di degustazione presenziato dal sindaco Sala di Milano. La sua ricetta, che vede l’incontro di tre prodotti iconici dell’azienda, è molto semplice e il nuovo drink si candida a diventare l’aperitivo milanese per eccellenza. Gli ingredienti sono:

Gremolada di arancia, limone, menta piperita

6 cl Antica Formula Carpano

1,5cl Fernet-Branca

1,5 cl Stravecchio Branca

Per prepararlo basta versare la gremolada, aggiungere i tre liquori, il ghiaccio, e miscelare con lo steerer. Aggiungere altro ghiaccio se necessita e decorare con foglioline di menta.

