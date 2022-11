Proseguono i lavori sul lungomare: apertura della strada entro Natale

Vanno avanti i lavori sul lungomare di Sabaudia nella zona di Caterattino. Dopo il cedimento avvenuto nei giorni scorsi, il Comune di Sabaudia ha avviato una serie di interventi per posizionare dei massi nel punto in cui l’argine del canale è crollato.

La Regione aveva preventivato un investimento di 590mila euro per la sistemazione del tratto di via Lungomare chiuso, stimando lavori per una durata di circa 250 giorni. Ma il Comune di Sabaudia ha deciso di non perdere tempo procedendo con la somma urgenza ed allo stesso tempo con uno studio di fattibilità che preveda interventi anche a lungo termine per oltre un milione di euro.





Il sindaco Alberto Mosca ha inoltre preannunciato che la strada del lungomare sarà riaperta prima di Natale. “A seguito dell’ondata di maltempo – spiega il Sindaco Alberto Mosca – si è verificato il cedimento della spalla destra del canale di Caterattino, oltre all’aggravamento dei precedenti cedimenti che si erano verificati sulla Strada Lungomare. Dopo un sopralluogo insieme al Vice Sindaco Giovanni Secci, abbiamo deciso di avviare in somma urgenza i necessari lavori di consolidamento della sponda del canale e cedimenti stradali. La Strada Lungomare, quindi, – assicura Mosca – verrà riaperta entro tempi brevissimi. Cercheremo di restituire al normale traffico il Lungomare anche prima di Natale”.