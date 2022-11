Castelforte intitola una piazza della città a Giulio Andreotti

“Il prossimo 6 dicembre alle ore 10:00 sarà intitolata a Giulio Andreotti una Piazza adiacente al Palazzo Comunale”.

E’ quanto rende noto l’ufficio stampa istituzionale del Comune di Castelforte.





“L’iniziativa assunta dalla Giunta Comunale con delibera n. 52 del 22.04.2022 prevede l’intitolazione di una Piazza a Giulio Andreotti (il prossimo 6 dicembre 2022) e della Pineta del Rio Grande a Pietro Iingrao, della Villa Comunale a Giovanni Paolo II e di una strada al Filosofo Plotino nella primavera 2023.

Tutte e quattro le intitolazioni hanno ricevuto la prescritta e dovuta autorizzazione da parte della Prefettura e del Prefetto di Latina con specifici decreti.

L’intitolazione della Piazza a Giulio Andreotti è in programma per il 6 dicembre 2022 alle ore 10:00 e, nello stesso giorno, alle ore 11:00 i figli Serena e Stefano saranno anche intervistati presso la palestra dell’Istituto Omnicomprensivo di Castelforte in occasione della presentazione del libro “Cara Liviuccia” di Giulio Andreotti dal giornalista Andrea Brengola”.