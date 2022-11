Fondi, nuova seduta del Consiglio comunale per lunedì 28 novembre

“Si terrà in data lunedì 28 novembre alle ore 15:30, in prima convocazione, o martedì 29 novembre in seconda convocazione, la prossima seduta pubblica straordinaria del Consiglio comunale di Fondi.

Il presidente Giulio Mastrobattista ricorda che sarà possibile seguire i lavori in streaming, sulla pagina Facebook del Comune di Fondi, o in diretta radiofonica sintonizzandosi su Radio Antenna Musica alle frequenze 92,200 MHz.





Sono sei, in totale, i punti all’ordine del giorno:

1) approvazione dei verbali della seduta precedente;

2) approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

3) variazione al bilancio di previsione finanziario, esercizio 2022/2024, art 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

4) Mozione, ai sensi dell’art 17 del regolamento degli organi, denominata “Sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico”;

5) Mozione, ai sensi dell’art 17 del Regolamento degli Organi, “Introduzione del baratto amministrativo – patto con il cittadino”;

6) Interpellanze e interrogazioni”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa istituzionale del Comune di Fondi.