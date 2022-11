Ondata di maltempo sul Lazio: disagi nella pianura pontina

Dalla scorsa notte, e anche questa mattina, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla regione Lazio e sulla pianura pontina.

Maltempo che era stato previsto, tanto da spingere le istituzioni ad attivare le contromisure del caso, come ad esempio la chiusura delle scuole.





Particolarmente interessate le località costiere, da temporali e forti venti di burrasca, con punte fino ad 80 km/h, anche nelle zone interne.

Sulla Pontina questa mattina, all’altezza del km. 79, nel territorio del Comune di Latina, è crollata l’insegna di un distributore di benzina, con conseguenze sul traffico verso Roma, che è stato molto rallentato.

All’ingresso di Terracina invece, un pino, probabilmente a causa dei forti venti, è crollato sulla strada.

Sui social media iniziano a rimbalzare, da questa mattina, varie segnalazioni, in particolare dei disagi causati dal maltempo, o come nel caso del Salto di Fondi, di una tromba d’aria avvistata in mare.