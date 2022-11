VIDEO Formia, danni a via Gramsci dopo l’ondata di maltempo: parlano i cittadini

Prosegue a conta dei danni a Formia dopo l’ondata di maltempo che ha investito la città lo scorso sabato, 19 novembre.

Particolarmente colpita, la zona di via Gramsci, dove, come già annunciato dal primo cittadino, Gianluca Taddeo, 10 nuclei familiari, per un totale di 20 persone, sono stati costretti a lasciare le loro case: la loro palazzina è stata infatti tra le più colpite.





“In relazione al fenomeno che ha colpito la zona di Formia – si legge nella nota del Sindaco – sono giunte circa una ventina di richieste prevalentemente riconducibili a problemi per le difficoltà legate al deflusso dell’acqua. Da segnalare la situazione che si è creata in via Gramsci, dove la notevole quantità di acqua, dopo aver divelto alcuni muri di contenimento, ha invaso il piano seminterrato di un condominio, causando il cedimento di una parete divisoria tra due box”.