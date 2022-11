Terracina, torna l’Anxur Music Ensemble: ecco il concerto “Aspettando il Natale”

A Terracina torna ad esibirsi l’orchestra di fiati Anxur Music Ensemble, pronta a proporre il concerto “Aspettando il Natale”, in programma alle 19 di domenica 4 dicembre nella chiesa di San Domenico Savio, con ingresso libero.

Un nuovo, imperdibile appuntamento per gli amanti della musica che, in questa occasione, saranno proiettati in un viaggio di melodie emozionante e variegato. Il pubblico sarà guidato in un percorso di armonie e sonorità di brani tradizionali del periodo natalizio, di musica originale per banda, colonne sonore di film eseguite dall’ensemble del maestro Luca Cervoni. Non mancherà la partecipazione di ospiti: il soprano Claudia Velocci e il coro “Myricae” diretto dalla professoressa Savina D’Andrea. Il concerto avrà anche una nobile finalità: saranno infatti raccolti fondi da destinare in beneficenza.





“Vogliamo accogliere il pubblico terracinese nel periodo natalizio nel modo migliore che ci riesce, la musica”, spiega il maestro Cervoni. “Un abbraccio di note e suoni che vuole farci trascorrere una serata in serenità nel pieno dello spirito del Natale”.

Nata da pochi mesi, la realtà dell’Anxur Music Ensemble intende consolidare la propria presenza nel panorama artistico locale. Dopo il concerto d’esordio nell’aprile del 2022 in occasione della Passione di Cristo e l’esibizione lo scorso giugno, sempre nella chiesa di San Domenico Savio, a ottobre si è registrata la prima esibizione fuori città dell’ensemble, in provincia de L’Aquila. Ora il primo concerto natalizio.