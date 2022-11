Formia, si celebra domani, martedì 22 novembre, la ‘Festa dell’albero’

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Formia ha organizzato la Festa dell’Albero per domani, martedì 22 novembre con due momenti: il primo, dalle ore 10.00 nell’area verde in località San Pietro che prevede la piantumazione di ciliegi, amarene ed ulivi con la partecipazione di due classi della primaria e dell’infanzia della Mattei. Ed il secondo momento, nella stessa mattinata, per la piantumazione nell’area verde nel Belvedere di Castellonorato di tre carrubi. Un progetto più ampio, che parte dalla giornata dell’Albero del mese di novembre ma che ha l’ambizione di far diventare ogni giorno un giorno dedicato alla sostenibilità ambientale attraverso piantumazioni, formazione e nascita di orti urbani.

“Volgere lo sguardo intorno a noi e incontrare colore e bellezza è un impegno che abbiamo preso con la nostra città e verso i luoghi che quotidianamente viviamo – afferma il sindaco Gianluca Taddeo – ed in questo senso ci stiamo muovendo”.





“È un progetto ambientale ambizioso e di ampio respiro – afferma l’Assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo – parte infatti dalla giornata dedicata alla festa dell’albero un percorso importante di educazione e di sensibilizzazione ambientale che coinvolgerà tutto il territorio comunale attraverso una serie di progetti che seguiranno una programmazione ben definita in collaborazione con associazioni del territorio, imprenditori sensibili al tema ambientale e le scuole per sviluppare i temi di educazione e tutela dell’ambiente. L’obiettivo infatti, oltre alla tutela del patrimonio arboreo, è quello della sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi più ampi della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e verso il benessere per l’intera comunità, dal momento che gli alberi rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare il cambiamento climatico”.