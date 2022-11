VIDEO e FOTO – Bomba d’acqua su Formia, strade e case allagate

Nuovo maltempo, nuova allerta e ancora disagi importanti nel sud pontino e su Formia che già aveva fatto i conti con le esondazioni e gli allagamenti a fine settembre quando ad esondare era stato il torrente Rio Fresco.

Questa volta i disagi maggiori in queste prime ore in cui si fanno i primi conti con i danni, vengono segnalati nei pressi di Rio Santa Croce che si presenta in piena come testimoniano foto e video che sono arrivate alla nostra redazione





VIDEO

Come testimoniato anche delle prime immagini che ci arrivano, alcune zone come ad esempio via Madonna delle Grazie sono segnate dal fango, a dimostrazione che il torrente è esondato.

Segnalate anche in altre zone della città case allagate e altri disagi legati alla furia dell’acqua e del maltempo.

L’allerta meteo è in vigore per tutta la giornata odierna.

FOTO