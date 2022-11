Sughi che passione!

Il sugo, l’accompagnamento per eccellenza dei nostri primi piatti, condimento prediletto sulle tavole degli Italiani. Ne esistono molteplici varianti, la maggior parte delle quali prevede l’utilizzo del tanto amato pomodoro. I sughi regalano quel sapore in più a pasta e riso e li rendono molto più gustosi, meglio ancora se la scelta ricade sul biologico che riesce ad esaltare maggiormente i sapori e la qualità degli ingredienti.

Nonostante il sugo faccia parte della tradizione culinaria italiana e venga subito associata ad essa, è apparso nelle cucine nostrane soltanto all’inizio del 1800. La ragione è semplice: il pomodoro venne importato dall’America durante il 1500 ma inizialmente, veniva consumato a crudo. Dalla salsa al pomodoro, sono nate poi tutte le sue varianti e si è diffusa la tendenza di creare sughi per il condimento che non presentassero necessariamente la presenza del pomodoro come, ad esempio, il pesto.





Ad oggi risulta quindi impensabile fare a meno di questi condimenti che vengono continuamente rinnovati dagli chef di tutto il mondo. I sughi hanno diverse preparazioni in base alle quali cambia anche la difficoltà e il tempo che è necessario impiegare. Una semplice salsa di pomodoro necessita di pochi e semplici ingredienti mentre il ragù ha bisogno di molte ore e di una quantità di prodotti maggiore.

I sughi più amati

Gli italiani, si sa, sono amanti della pasta e ancora più dei sughi che la condiscono. Tra sughi più amati troviamo sicuramente quello classico al pomodoro che, a seconda delle zone, assume un sapore diverso. Infatti, al nord Italia è comune cucinare la salsa di pomodoro aggiungendo anche la cipolla e il sedano, mentre nel meridione si usa solo aggiungere aglio e basilico. Il secondo condimento più amato dal popolo tricolore è il ragù. Quest’ultimo può essere sia alla bolognese che napoletano; due preparazioni molto diverse sia per ingredienti che tempistiche, però rappresenta sicuramente il piatto della domenica per eccellenza. Tra i sughi più apprezzati c’è anche quello con capperi e olive, conosciuto come puttanesca, e quello all’arrabbiata che ha un gusto piccante. Parlando di sughi che non contengono pomodoro invece, troviamo in pole position il pesto alla genovese, un classico ligure che ha conquistato tutta la penisola. La ricetta è unica, esiste solo una contesa tra chi lo preferisce con l’aglio e chi senza.

I sughi più amati alla portata di tutti

I sughi sono quindi sinonimo di tradizione e rimandano alla mente qualcosa di casalingo, di fatto a mano eppure, grazie all’innovazione tecnologica che ha investito anche il campo culinario e della produzione alimentare, oggi è facilissimo trovare in qualsiasi supermercato sughi già pronti all’uso. Se ne trovano davvero di tante tipologie, alcuni dai gusti classici e altri dai sapori più curiosi e originali. In questo senso chiunque può preparare a casa propria qualsiasi sugo in pochi minuti: basta riscaldare il prodotto e il gioco è fatto! Tutto ciò è reso possibile dalle nuove tecniche di conservazione degli alimenti che consentono di racchiudere in un barattolo tutta l’essenza della salsa senza alterarla e permettendone una conservazione più lunga.

Pasta e sugo, non esiste combinazione migliore!