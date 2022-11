Riscaldare casa in inverno: come fare

Una delle cose che più ci preme in questo periodo dell’anno, è che la casa sia ben riscaldata. L’inverno è ormai alle porte e con lui anche l’abbassarsi delle temperature. Per non parlare del fatto che questo è anche il momento in cui si celebra il Natale e le abitazioni si riempiono di ospiti che, per rispettare le buone regole dell’ospitalità, devono trovare un ambiente caldo e accogliente.

Esistono numerose tipologie di riscaldamento ma, una delle cose più importanti, è avere una caldaia ben funzionante come quelle di Vaillant. L’impianto di riscaldamento è alla base del funzionamento della maggior parte dei dispositivi dedicati a regolare le temperature della propria casa.





In generale, oltre ai classici termosifoni, l’innovazione ha dato vita a diversi metodi e soluzioni per rendere le stanze luoghi caldi dove rifugiarsi durante le rigide serate invernali. Scopriamone insieme alcuni.

Riscaldare casa in inverno: le soluzioni

I termosifoni sono sicuramente la scelta più comune, eppure sono state progettate nuove soluzioni che migliorano sia da un punto di vista estetico che funzionale. Una di queste è la stufa che prende le sembianze di un vero e proprio caminetto e che diventa, quindi, anche un vero e proprio pezzo di design. Se la stufa diventa un complemento di arredamento, esiste una tipologia di riscaldamento che passa completamente inosservata: il pavimento. Non tutti sanno che, ad oggi, è possibile installare nelle proprie abitazioni i pavimenti riscaldanti. Si tratta di serpentine che vengono poste appena sotto la superficie e si irradiano per tutto il suolo.

Non solo pavimenti, ma anche le pareti diventano veicolo per il calore. In questo caso non si fa altro che rivestire i muri con dei pannelli o delle serpentine riscaldanti. Infine, tra i pannelli di questo tipo rientra anche il riscaldamento a soffitto.

Non dimentichiamoci poi che i condizionatori, solitamente usati d’estate per rinfrescare l’aria, possono all’occorrenza essere utilizzati anche contro il freddo. L’unica controindicazione è che con questa soluzione si consuma molta più corrente elettrica, non il massimo se pensiamo anche ai rincari sulle bollette.

Riscaldare casa in inverno: piccole accortezze

Riscaldare casa, in qualunque forma si decida di farlo, comporta un dispendio energetico e quindi dei costi da sostenere. Per questo motivo è fondamentale cercare di ridurre gli sprechi al minimo, soprattutto se non ci si vuole ritrovare con una bolletta salata. Oltre ad accendere i riscaldamenti solo ed esclusivamente quando servono, esistono altre piccole accortezze da tenere presente.

Eccone alcune: