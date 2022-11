Cosa si intende per Arredo Urbano?

Gli ambienti esterni di città e centri urbani grandi e piccoli sono attraversati ogni giorno da tantissime persone, residenti o di passaggio. Si tratta per lo più di spazi pubblici, curati dalle amministrazioni comunali, destinati al transito, alla sosta o alla fruizione di determinati servizi.

Normalmente, si dà per scontata la presenza di elementi fissi o mobili che rendono le strade e le piazze, ma anche gli spazi verdi, più belli e funzionali. In realtà gli elementi di arredo presenti riflettono scelte ben precise, con risultati estetici e pratici che possono cambiare il volto di una città.





Arredo Urbano: cos’è?

L’arredo urbano di un’area comprende solitamente molti elementi destinati a soddisfare ben precise necessità dei cittadini, ma anche elementi destinati a migliorarne l’aspetto estetico. Naturalmente, gli elementi inseriti devono armonizzarsi con lo stile degli edifici e degli spazi urbani, che in molti casi sono di incommensurabile valore artistico e storico.

Si può generalmente osare di più in zone di nuova costruzione, dove l’originalità delle forme e l’inventiva possono dare risultati ottimi. Soprattutto nelle piazze e nelle aree verdi sono elementi costantemente presenti le classiche panchine, le panche e i tavoli, che permettono alle persone di sedersi per riposare, leggere o chiacchierare.

Anche elementi collocati sulle strade, come i dossi, fanno parte dell’arredo urbano, così come le strutture che facilitano e rendono più sicuro il parcheggio delle biciclette. Strutture come le pensiline sono indispensabili alle fermate degli autobus, ma molti altri accessori si rendono necessari per soddisfare le più disparate esigenze della popolazione e rendere più agevole e sicuro l’utilizzo degli spazi pubblici.

I complementi d’arredo urbano

Fra i complementi di arredo indispensabili per rendere un’area pubblica fruibile ci sono sicuramente le panchine, di ogni forma e misura. Possiamo trovarle nel modello tradizionale, fornite di schienale, oppure senza. I modelli più semplici, che possono avere anche solo una seduta in cemento, spesso sono collocati in aree dove si sosta brevemente. Nelle aree verdi di solito si collocano panchine più comode, a più posti. La struttura più comune è in metallo, che può anche essere abbinato a parti in legno. I modelli disponibili e le combinazioni di materiali e colori rendono la scelta vastissima, tanto da adattarsi a qualunque contesto urbano.

I tavoli con panche sono i complementi ideali da collocare nelle aree verdi più belle, dove le persone possono trattenersi per un picnic. Nelle aree di interesse turistico o di mare si possono collocare complementi particolari, come le chaise longue da esterni. Fra i complementi di arredo sono compresi anche gli orologi stradali, le pensiline e le rastrelliere per il parcheggio delle biciclette.

Contribuiscono alla sicurezza i dissuasori stradali e i dossi, così come possono servire barriere, staccionate e transenne. La crescente diffusione dei veicoli elettrici ha reso necessario inoltre attrezzare le aree pubbliche con stazioni di ricarica.

Arredo Urbano Online: dove acquistarlo

La qualità è sempre importante, ma nel caso dei complementi di arredo da collocare in aree pubbliche o aperte al pubblico lo è ancora di più. Sono inoltre manufatti che permangono sempre all’aperto, e quindi devono essere particolarmente resistenti e durevoli. Caratteristiche da valutare sono anche la sicurezza e la fruibilità da parte di tutti gli utenti, compresi bambini, anziani e disabili.

L’Acquisto Online di Arredo Urbano su siti specializzati permette di valutare e confrontare i prodotti, acquistando merce di qualità a prezzi convenienti.