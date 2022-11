Campionati Europei di Kickboxing, pioggia di medaglie per i fondani

La squadra sportiva dell’ASD FIGHTING CLUB FONDI, il Team Tagliavento, vola in

Germania, ad Arnsberg, per competere nei Campionati Europei open di Kickboxing.

Il Team, guidato dal Maestro Luigi Tagliavento, in occasione degli Europei ha raccolto la

sfida ed ha avviato la preparazione agonistica degli atleti selezionati per la partecipazione

all’evento.

Nella delegazione italiana della Federazione sportiva WTKA capitanata dal Maestro

Tommaso D’Adamo e dal Maestro Salvo Gaspare, il Team Tagliavento si è messo in gioco con le sue perle più rare: Sofia Tocco, 12 anni, con già tre titoli italiani in spalla ed

un’energia esplosiva; Enrico Pio Gentile, 17 anni, con due titoli italiani al seguito e la sua

invidiabile forza d’animo; Andrea Silvestri, 19 anni, con un titolo italiano in valigia e una

determinazione fuori dal comune; Raffaele De Filippis, 22 anni, campione italiano nel 2019

ed il suo esempio esperto per i più giovani.





Ad affiancare il Maestro Luigi Tagliavento nella spedizione, insieme con i genitori degli

atleti, il Coach Alessandro Lutzu ed il Coach Gianluca Panici, quest’ultimo entrando in campo sia come allenatore che come atleta.

“Lo sport è emozione. Quando sono all’angolo per accompagnare i combattenti punto a far

esprimere i ragazzi nel massimo della propria personalità. Il combattimento è qualcosa di

dinamico: intercettare i punti forti degli atleti e raccogliere in gara i frutti dell’allenamento e

del sacrificio è la più grande emozione per me”.

Queste le parole del Maestro Luigi, che nella sua esperienza di combattente titolato non si

smentisce nel tramandare ai propri allievi la bellezza dello sport e l’importanza del porsi

obiettivi concreti nella vita.

Non dimentica di menzionare lo sponsor che ha contribuito alla realizzazione dell’impresa,

PG Solution s.r.l., il quale, credendo nell’Associazione, ha offerto un contributo decisivo.

IL CAMPIONATO

Una volta in Germania, il Team Tagliavento insieme agli altri atleti della WTKA Italia

provenienti da tutta la penisola e dalle isole, che solitamente si incontrano come rivali nelle

gare di livello nazionale, sotto il tricolore hanno partecipato alla gara ed esultato insieme per le vittorie e si sono sostenuti a vicenda nelle difficoltà. Nella prima giornata di combattimenti si schierano gli under 14: sotto l’ala del Maestro Luigi c’è Sofia, che immancabilmente regala emozioni. Combatte, arriva in finale e conquista il

titolo di Campionessa Europea nel Light Contact con un calcio girato piazzato

magistralmente che fa interrompere l’incontro e le assegna la vittoria nell’esultanza di tutta la squadra italiana e nella commozione del Maestro e dei Coach che la seguono nella vita sportiva da quando, bambina di otto anni, ha messo piede in palestra.

Si fa festa per Sofia, ma si resta concentrati per la giornata successiva, dove saranno i più

grandi a farsi avanti. Il livello degli atleti è alto, le squadre della Germania e dell’Olanda sono le più numerose e le più temute, ma un buon Maestro sa come tenere i ragazzi concentrati. Tocca ad Enrico che si confronta con avversari molto preparati. Fronteggia le avversità e continua, ce la mette tutta e guadagna il titolo di Vicecampione Europeo con un argento nella Kick Light e vincendo nell’incontro per il terzo posto, bronzo, nel Light Contact.

Sudati anche gli incontri di Raffaele che combatte e prende il doppio titolo di Vicecampione Europeo con due argenti nel Light Contact e nella Kick Light, regalando agli spettatori dei momenti da brivido. Gli allievi del Maestro Luigi festeggiano: è questo il risultato più grande, lo sport fine a se stesso per divertirsi. E se ne fa bandiera Gianluca che prende il suo argento nella Light Boxe ed esce dal ring fiero del risultato.

Gran finale, invece, per Andrea: combattente nei pesi massimi, grande di stazza e di cuore, arriva in finale nella Kick Light con tanta stanchezza sulle spalle derivante dai precedenti combattimenti. Ma si rifiuta di perdere: offre a tutto il palasport un incontro mozzafiato contro un avversario durissimo e, nell’esultanza generale, viene lanciato tre volte in aria, non senza fatica, dai compagni di squadra chiudendo l’evento col titolo di Campione Europeo.

SI TORNA IN ITALIA

Tra la gioia e la stanchezza del dopogara, il Team Tagliavento torna in Italia, perché non

finisce qui: gli atleti sono diventati dei Campioni, ma dovranno continuare ad allenarsi per

perfezionarsi nella disciplina e nella tecnica. Non si finisce mai di allenarsi, nuove sfide sono

dietro l’angolo. Una volta a Fondi, il Maestro Luigi potrà tornare a dedicarsi a preparare altri Campioni per il futuro, continuando ad alzare il livello di tutta la squadra affiancato anche dal Coach Leonardo Feula, anche lui cintura nera I DAN e allenatore, e dal Presidente Giovanni Pestillo: è atteso ora il Campionato Regionale e poi si vola in Sicilia per la Coppa Italia, evento di spicco nella WTKA in quanto potente spinta nell’acquisizione di punti per la

Maratona Marziale, una serie di gare che porterà alle finali dei Campionati Italiani.

Da queste esperienze, si spera, nuovi atleti del Team Tagliavento potranno salire sul tetto

d’Europa e, chi lo sa, magari anche un po’ più in alto.