Elezioni comunali a Ventotene, bocciato il ricorso del Partito Gay

Confermato dal Tar il risultato delle elezioni comunali del giugno scorso a Ventotene.

I giudici amministrativi di Latina hanno respinto il ricorso con cui Luca Vittori, aspirante sindaco per il Partito Gay, aveva chiesto di annullare il verbale di proclamazione degli eletti, sostenendo che non erano state rispettate le quote di genere dalla lista vincitrice e da quella finita all’opposizione.





Il Tar ha specificato che “la normativa vigente non obbliga, per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, a rispettare la proporzione di “genere” nelle liste, invece prevista per i Comuni maggiori, e la prospettata questione di costituzionalità si presenta come manifestamente infondata”.

Bocciato dunque il ricorso di Vittori, che alle elezioni a Ventotene ha raccolto un solo voto.