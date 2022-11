Uomo travolto da un treno a Latina Scalo: dichiarata la morte cerebrale

Era ricoverato dallo scorso sabato notte in prognosi riservata presso l’ospedale ‘S.M. Goretti’ di Latina l’uomo travolto da un treno alla stazione di Latina Scalo.

I medici del reparto di rianimazione del nosocomio del capoluogo ne hanno purtroppo dichiarato la morte cerebrale.





Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria pare che il 30enne indiano, al momento dell’arrivo del treno non si sarebbe accorto del convoglio stesso in quanto indossava un paio di auricolari mentre si trovava al cellulare e non avrebbe sentito il segnale di allarme lanciato dal macchinista.