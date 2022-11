Gaeta, lavori straordinari per l’ufficio postale di via Faustina

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Gaeta 2, in via Faustina, da domani, mercoledì 16 novembre, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto il potenziamento della sede di Gaeta Centro, in Piazza San Carlo III, con uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di via Faustina, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, che osserva orario dalle 8.20 alle ore 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.





A disposizione dei cittadini anche l’ufficio di Gaeta 1, in via Villa delle Sirene, che osserva orario dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

La riapertura dell’ufficio postale di Via Faustina è prevista per martedì 22 novembre.