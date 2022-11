Pirata della strada sperona un’auto con una coppia di anziani a bordo: deceduta la donna

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, martedì 8 novembre sulla strada Migliara 45, alle porte di Borgo San Michele, nel Comune di Latina.

Un'auto, una Classe A, occupata da due anziani è stata speronata da un'altra automobile che si è poi data alla fuga senza prestare soccorso.





A causa della violenza dell’impatto l’auto è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo, un 82enne all’ospedale ‘Goretti’ di Latina in condizioni serie; per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare e i tentativi di soccorso sono stati vani: la 75enne è infatti deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Latina che intanto, grazie anche alle telecamere di sorveglianza installate in zona, avrebbe già individuato il modello dell’auto responsabile dell’incidente.